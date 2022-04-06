США направят на Украину барражирующие боеприпасы Switchblade 600 для борьбы с российской бронетехникой

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Соединенные Штаты предоставят Украине очередную партию барражирующих боеприпасов Switchblade, но в более тяжелой версии, способной наносить удары по бронетехнике. О сроках поставки пока ничего не сообщается.

США и Великобритания будут и дальше накачивать Украину вооружением, поскольку заключение мира на российских условиях их не устраивает. Вложенные в киевский режим миллиарды должны окупиться, а сделать это возможно только при условии нахождения у власти Зеленского, ставшего настоящей марионеткой Запада. Поэтому вопрос с прекращением поставок оружия на повестке Вашингтона и Лондона не стоит.

Недавно Пентагон заявил о подготовке нового пакета военной помощи для киевского режима на 300 млн. долларов. Согласно заявлению официального представителя минобороны США Джона Кирби, в него войдут: ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные машины, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы и медицинские средства.

С этим пакетом "помощи", а возможно и другим, американцы планируют отправить на Украину 10 (десять) дронов-камикадзе Switchblade 600, предназначенных для уничтожения бронетехники. Причем боеприпасы будут браться не из наличия Армии США, а будут заказаны у производителя.

Ранее США направили на Украину 100 (сто) БПЛА Switchblade 300, предназначенных для уничтожения пехоты или небронированной техники. В отличие от легких беспилотников, Switchblade 600 весят 23 кг, способны пролетать до 40 км и находиться в воздухе до 40 минут. Управляются оператором и наносят удар "противотанковым снарядом".

Сроки поставки, как говорилось выше, пока не известны.