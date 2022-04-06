В России предложили создать модульный марсоход

В Сколковском институте науки и технологий («Сколтех») предложили создать модульный марсоход. Конструкция из роя двухколесных роботов позволит сократить расходы на изучение Марса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сколтеха».

В основе марсохода лежит рой из четырех двухколесных роботов, которые смогут стыковаться друг с другом. Каждая часть сможет самостоятельно передвигаться и нести уникальные инструменты. Это позволит одновременно решать четыре задачи.

«Технологии искусственного интеллекта, управляющие роем мобильных роботов, позволят перейти на новый технологический уровень исследования и освоения планет. Важным преимуществом использования архитектуры роя роботов станет и возможность создания марсианского интернета для надежной передачи собранных данных, в том числе с целью построения точной карты поверхности Марса», — сообщил доцент «Сколтеха» Дмитрий Тетерюков.

В ходе расчетов группа инженеров под руководством Тетерюкова выяснила, что модульные марсоходы могут ускорить изучение Марса в два раза. Также новая конструкция позволит примерно на треть сократить стоимость подготовки миссий и почти вдвое увеличить сроки работы.

В марте глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил отправку на Марс робота-«кентавра». Предложение о создании робота поступило от научно-производственного объединения «Андроидная техника».