Ракетчики из шести регионов ВВО в ходе учений выполнили пуски ракет по воздушным мишеням в Бурятии

Благовещенск. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, в ходе масштабных учений выполнили боевые стрельбы на полигоне "Телемба" в Бурятии, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"В ходе учений особое внимание было уделено отработке вопросов взаимодействия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" и его модификаций, зенитных ракетных систем С-300ПС, С-400 "Триумф" отработали поражение целей, имитирующих воздушные объекты условного противника. Помимо этого боевые стрельбы выполнили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцырь-С1, а также ЗРК "Оса".

Для имитации авиации условного противника были использованы ракеты-мишени "Стриж", "Армавир", "Пищаль" и "Саман". Всего было выполнено более 50 практических пусков ракет, говорится в сообщении.