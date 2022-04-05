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В США рассказали о «не моргнувшем глазом» перед «Роскосмосом» Западе

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Госкорпорация Роскосмос

Западные космические агентства в ответ на письмо генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с предложением снять санкции в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли, в частности, связанных с Международной космической станцией (МКС), «не моргнули и глазом», пишет ArsTechnica.

«Россия попросила НАСА снять санкции для спасения МКС, но Запад и глазом не моргнул», — говорится в публикации. Издание заявляет, что об отказе от сотрудничества по программе МКС из-за введенных западных санкций гендиректор госкорпорации говорит уже несколько недель, «однако ни он, ни тысячи сотрудников "Роскосмоса" не предприняли ровно ни одного конкретного действия, которое фактически инициировало бы этот процесс».

«Сотрудничество по космической станции, конечно, когда-нибудь закончится. Некоторое оборудование МКС находится в космосе уже почти 25 лет и со временем устареет. И хотя Россия может принять решение о прекращении сотрудничества в этом месяце, это маловероятно», — рассказали в ArsTechnica.

Издание напоминает, что в настоящее время Россией принято решение эксплуатировать МКС до 2024 года включительно, тогда как НАСА предпочитает продолжать эксплуатировать станцию ​​до 2030 года, о чем ведутся переговоры с российской стороной.

В ArsTechnica допускают, что выход России из программы МКС «был бы равносилен разрушению российской гражданской космической программы».

В апреле Рогозин исключил отмену введенных США в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли санкций.

В марте Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце гендиректор рассказал об ответе западных космических агентств на письмо госкорпорации, касающееся продолжения сотрудничества по программе МКС.

В марте Рогозин также сообщил, что «Роскосмос» разослал зарубежным партнерам по МКС письма с предложением проработки «вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций».

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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