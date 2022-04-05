На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"

ЦАМТО, 4 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" в г.Анапа начался отбор кандидатов для обучения в новом кадетском корпусе "Школа технологий будущего".

Кадетский корпус создан по решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Уже сегодня все желающие могут подать документы для зачисления в списки кандидатов на поступление. Вся актуальная информация для будущих воспитанников и их официальных представителей размещена на странице era-school.mil.ru в разделе военное образования официального сайта Минобороны России, где можно ознакомиться с правилами поступления и сведениями об образовательной организации.

В текущем году в "День знаний" 1 сентября кадетский корпус "Школа технологий будущего" откроет двери для своих первых воспитанников. Кадетский корпус построен по проекту, обеспечивающему максимально комфортные условия размещения и обучения кадет, и является структурным подразделением технополиса "ЭРА".

Обучение в школе будет организовано по общеобразовательным программам среднего общего образования и интегрированным дополнительным образовательным программам, обеспечивающим профильную подготовку, в том числе дисциплин технического профиля – физики, математики, информатики и естественно-научного – химия, биология.

Спецификой образовательного процесса в школе является интеграция образовательного пространства школы в научное пространство технополиса "ЭРА" с учетом военно-профессиональной ориентации обучения. Воспитанники будут включены в проектно-исследовательскую деятельность в испытательных лабораториях технополиса.

После окончания "Школы технологий будущего", выпускники в первоочередном порядке будут рассматриваться в качестве кандидатов для поступления в профильные высшие учебные заведения Минобороны России, такие как Военно-медицинская академия, Военная академия РХБ защиты, Краснодарское высшее военное училище, Военный университет радиоэлектроники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.