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Интерфакс-АВН

В СБ РФ считают, что корабли ВМС США не вернутся в Чёрное море до полного устранения минной опасности

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Эсминец ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море
Эсминец ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Боевые корабли США не вернутся в Чёрное море до полного устранения минной опасности, созданной в регионе Вооружёнными силами Украины, считает замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Михаил Попов.

"Американские корабли побоятся вернуться в Чёрное море в ближайшее время. Будут ждать полного устранения минной опасности", - сказал Попов в интервью, опубликованном на сайте газете "Комсомольская правда" в воскресенье.

Так он прокомментировал заявление Пентагона об уходе американских военных кораблей из Чёрного моря, назвав при этом отговоркой объяснения американской стороны нежеланием нагнетать напряженность в регионе в ходе российской специальной военной операции.

По мнению Попова, "наличие минной опасности серьезно озадачило командование ВМС (Военно-морских сил - ИФ) США".

"Те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Чёрное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены. Да и вообще борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота", - пояснил Попов.

При этом он обратил внимание, что "при замахе на мировое господство США имеют всего восемь устаревших тральщиков типа "Эвенджер" и три минно-тральных вертолётных эскадрильи".

"Естественно, что в передовых зонах США полагаются на союзников по НАТО, противоминные возможности которых также ограничены", - сказал Попов, отвечая на вопрос, означает ли позиция США, что очистить Чёрное море от "дружественных" украинских мин обязано НАТО.

Тем не менее, ещё одной из причин невозвращения кораблей Пентагона в Чёрное море, последний из которых покинул Чёрное море в середине декабря 2021 года, накануне католического Рождества, он назвал опасения американцев в связи с тем, что российский Черноморский флот участвует в специальной военной операции. "Это одна из причин", - сказал Попов.

По его словам, начало спецоперации России, "очевидно, внесло коррективы в планы возвращения американского присутствия в Чёрном море". "История провокаций в отношении российского флота изобилует примерами безответственного поведения американских моряков и сдержанной при этом реакции ВМФ России. Однако в сложившихся условиях до американского командования видимо дошло, что безнаказанно "дразнить русского медведя" уже может не получиться без опасных для себя последствий", - отметил он.

Другой причиной он назвал именно то, что "украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Чёрном море".

Попов напомнил, что в конце февраля 2022 года подготовленные американскими инструкторами украинские моряки "в спешном порядке выставили у берегов Одессы, Очакова и Черноморска более 400 якорных мин, часть из которых якобы сорвал штормовой ветер и унёс в открытое море".

"В итоге из оборонительного оружия Украины эти "блуждающие" мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Чёрного моря. Первый тревожный сигнал поступил ещё 3 марта, когда на дрейфующей украинской мине подорвалось эстонское грузовое судно "Helt". После невнятных объяснений в Киеве и НАТО этот случай замяли во избежание обвинения Украины в разгильдяйстве и спланированных военных провокациях. Однако чуть позже "сюрпризы" в виде украинских мин были обнаружены уже у берегов Болгарии, Румынии и Турции. В том числе в проливе Босфор, известном интенсивностью своего судоходства", - напомнил Попов.

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