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В Канаде признали неспособность обнаруживать ракеты из России

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ВС Канады
ВС Канады.
Источник изображения: TASS/Zuma

Радары в северной части Канады настолько устарели, что не способны обнаруживать современные ракеты из России, признает канадское издание Toronto Star.

В публикации отмечается, что министр национальной обороны Канады Анита Ананд пообещала представить «мощный пакет» реформ по обновлению Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

«Важнейшим компонентом реформы должна стать замена Северной системы предупреждения — системы радиолокационных станций, установленных еще в восьмидесятые годы и давно нуждающихся в обновлении», — пишет издание.

По мнению экспертов, система наземных радаров изначально создавалась для обнаружения российских бомбардировщиков, приближающихся к территории Канады, и должна быть полностью обновлена, чтобы иметь возможность распознать современные угрозы, включая новейшие ракетные комплексы, обладающие большей дальностью, скоростью и маневренностью, а также способные пересечь Арктику.

Модернизация систем Командования воздушно-космической обороны Северной Америки может обойтись в 20 миллиардов долларов.

В апреле Reuters со ссылкой на военный источник сообщило, что США отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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Страны
Канада
Россия
США
Проекты
Minuteman
Арктика
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