Раскрыт срок следующего испытания баллистической ракеты США

Ракета на замену Minuteman III взлетит в 2023 году.

Военно-воздушные силы (ВВС) США раскрыли срок следующего испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным ВВС, следующее испытание Minuteman III запланировано позднее в 2022 году. Нынешнее испытание отменили, чтобы избежать неверного толкования, добавила представитель сил.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на военный источник сообщило, что США решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

В 2021 году сообщалось, что летные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) запланированы на 2023 год,