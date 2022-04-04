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SpaceX запустила ракету с 40 спутниками

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Falcon 9
Falcon 9.
Источник изображения: wikipedia

Американская компания SpaceX в пятницу, 1 апреля, запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 40 спутников. Трансляция велась на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал в американском штата Флорида состоялся в 12:24 по местному времени (19:24 по московскому времени).

После отделения первая ступень ракеты приземлилась на беспилотник Just Read the Instructions, который находился в Атлантическом океане.

В марте издание SpaceNews сообщило, что SpaceX подняла цены на пусковые услуги по выведению полезной нагрузки ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy. В среднем рост цен составил восемь процентов — теперь стоимость пуска тяжелой ракеты Falcon 9 составляет 67 миллионов долларов вместо 62 миллионов ранее. Цена старта сверхтяжелого носителя Falcon Heavy выросла с 90 миллионов долларов до 97 миллионов.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
БПЛА
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