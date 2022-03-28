Войти
Lenta.ru

SpaceX подняла цены на Falcon 9 и Falcon Heavy

558
0
0
Falcon Heavy
Falcon Heavy.
Источник изображения: SpaceX

Американская компания SpaceX подняла цены на пусковые услуги по выведению полезной нагрузки ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy, сообщает SpaceNews.

В среднем рост цен составил восемь процентов — теперь стоимость пуска тяжелой ракеты Falcon 9 составляет 67 миллионов долларов вместо 62 миллионов ранее. Цена старта сверхтяжелого носителя Falcon Heavy выросла с 90 миллионов долларов до 97 миллионов.

В компании заметили, что стоимость миссий, приобретенных в 2022 году, но выполненных после 2023 года, может подлежать дополнительным корректировкам из-за инфляции. «Корректировка цен произведена в марте 2022 года для учета чрезмерного уровня инфляции», — заявили в компании.

В марте издание The Verge сообщило, что компания SpaceX увеличила стоимость доступа к спутниковому интернету Starlink — цена услуги месячного доступа к сети увеличилась с 99 до 110 долларов, стартового комплекта — с 499 до 599 долларов.

В том же месяце британская компания OneWeb заключила соглашение на запуск спутников с компанией SpaceX вместо «Роскосмоса».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
20.09.2019
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
04.04.2019
Восточный переворот
11.03.2019
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon
04.03.2019
Корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС
27.05.2014
Космические челноки опять востребованы
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол