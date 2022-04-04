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Интерфакс-АВН

Внутренние войска МВД Белоруссии, КГБ и спецподразделение "Альфа" внесены в санкционный список Минторга США

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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Руднев

Минск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В число 120 российских и белорусских компаний, в отношении которых Минторг США ввел экспортные ограничения, вошли Внутренние войска МВД Белоруссии, КГБ республики и спецподразделение КГБ "Альфа". Они указаны в документе министерства, опубликованном в пятницу на сайте Федерального реестра.

Как сообщалось, министерство торговли США внесло в санкционный список 120 организаций России и Белоруссии, расширив ограничения в отношении этих стран. Власти США сочли, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политике страны. В отношении включенных в список организаций применяются ограничения на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
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