Внутренние войска МВД Белоруссии, КГБ и спецподразделение "Альфа" внесены в санкционный список Минторга США

Минск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В число 120 российских и белорусских компаний, в отношении которых Минторг США ввел экспортные ограничения, вошли Внутренние войска МВД Белоруссии, КГБ республики и спецподразделение КГБ "Альфа". Они указаны в документе министерства, опубликованном в пятницу на сайте Федерального реестра.

Как сообщалось, министерство торговли США внесло в санкционный список 120 организаций России и Белоруссии, расширив ограничения в отношении этих стран. Власти США сочли, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политике страны. В отношении включенных в список организаций применяются ограничения на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.