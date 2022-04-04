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В России начали учения с комплексами «Ярс»

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Комплекс «Ярс»
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России начались учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В маневрах на территории Свердловской области задействовали Тагильское ракетное соединение, оснащенное подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Министерства обороны России.

Учения проводят в рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного соединения. В ходе маневров комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

Также военные отработают интенсивные маневренные действия комплексов «Ярс», их маскировку и противодействие средствам воздушной разведки.

В ДИМК отметили, что по итогам учений военные оценят возможность совершения маневренных действий перспективных образцов вооружения, которые поступают в соединения.

Ранее в публикации 19FortyFive перечислили российское оружие, которое пригодно для войны России против США. В публикации отметили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», которую можно привести в боевую готовность за семь минут.

В феврале стало известно, что машины комплекса «Ярс» перебазируют в Подмосковье. ПГРК примут участие в подготовке к параду Победы.

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Страны
Россия
США
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
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