Названо пригодное для войны против США оружие России

Американское издание 19FortyFive назвало пять видов оружия, которое пригодно для войны России против США.

В публикации рассказывается, что ядерная торпеда «Посейдон» размером с автобус может использоваться против американских прибрежных городов. Другое оружие — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» — эффективно не только против самолетов и беспилотников, но и крылатых и баллистических ракет.

ЗРК «Панцирь-С1», в свою очередь, может уничтожать как ракеты, так и высокоточные боеприпасы. Вооруженный «до зубов» вертолет Ми-28НМ имеет радар с 360-градусным обзором, позволяющий проводить ночные атаки. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 «Ярс», приводимая в готовность за семь минут, способна переносить от трех до шести разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

В феврале 19FortyFive попробовало развеять «четыре мифа о российской армии».

В декабре 2021 года издание назвало самое большое, по его мнению, преимущество США в войне с Россией или Китаем — альянсы и партнерские отношения с десятками стран по всему миру.