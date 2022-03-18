Войти
Lenta.ru

Названо пригодное для войны против США оружие России

135
0
0
Подводная лодка (торпеда) "Посейдон"
Подводная лодка (торпеда) "Посейдон".
Источник изображения: invoen.ru

Американское издание 19FortyFive назвало пять видов оружия, которое пригодно для войны России против США.

В публикации рассказывается, что ядерная торпеда «Посейдон» размером с автобус может использоваться против американских прибрежных городов. Другое оружие — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» — эффективно не только против самолетов и беспилотников, но и крылатых и баллистических ракет.

ЗРК «Панцирь-С1», в свою очередь, может уничтожать как ракеты, так и высокоточные боеприпасы. Вооруженный «до зубов» вертолет Ми-28НМ имеет радар с 360-градусным обзором, позволяющий проводить ночные атаки. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 «Ярс», приводимая в готовность за семь минут, способна переносить от трех до шести разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

В феврале 19FortyFive попробовало развеять «четыре мифа о российской армии».

В декабре 2021 года издание назвало самое большое, по его мнению, преимущество США в войне с Россией или Китаем — альянсы и партнерские отношения с десятками стран по всему миру.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-28Н
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
21.10.2021
Названо самое мощное оружие России
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
28.03.2012
Военная мощь России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов