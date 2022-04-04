Не повлияет на стоимость топлива. Что известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Песков сообщил, что Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места. В Минэнерго заявили, что пожар не скажется на стоимости топлива и его доступности.

Что произошло

Два вертолета вооруженных сил Украины зашли на российскую территорию на низкой высоте и совершили два авиаудара в Белгороде. Об этом утром сегодня, 1 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из-за ударов на городской нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" начался пожар, первая информация о котором поступила в 05:51 мск. На место выехали все экстренные службы, возгоранию присвоили высший ранг сложности.

Губернатор сначала сообщил, что пострадали два работника нефтебазы, но позднее уточнил, что пострадавших нет. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в «Белгород Арену», пока пожар не будет потушен.

Инфраструктура аэропорта Белгорода не пострадала после авиаударов, сообщила представитель пресс-службы аэропорта Анастасия Голодова.

Губернатор Курской, соседней, области Роман Старовойт заявил, что перевел в режим повышенной готовности все силовые службы, связался с Гладковым и предложил помощь.

По данным ТАСС, в двух промпарках Белгорода повреждено не менее семи объектов. Как сообщил директор АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрей Минаев, обесточено несколько предприятий в промышленном парке "Северный".

"В промышленном парке "Фабрика" повреждена линия электропередачи, из-за этого прекратилась работа котельной и системы водоснабжения, хотя сами предприятия, может, и не пострадали, но пострадала инфраструктура", - добавил он.

Как тушат пожар на нефтебазе

По данным ТАСС, загорелись восемь резервуаров с топливом, каждый из которых объемом по 2 тыс. куб. м. Всего на территории нефтебазы находятся 27 резервуаров.

В МЧС агентству сообщили, что группировку на тушении пожара увеличили почти до 200 человек, а на место инцидента вылетела оперативная группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. К тушению также привлекли пожарный поезд и 59 единиц техники.

Пожарные, используя бронещиты, сконцентрированы на охлаждении не затронутых огнем резервуаров.

В МЧС сообщили, что не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара.

В 12:35 мск ТАСС сообщил, что пожарным удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров. "Возгорание ликвидировано в половине всех горевших резервуаров. Тушение продолжается", - сказал собеседник агентства.

Пострадали типография и предприятие «Техсапфир»

Местные СМИ сообщили, что в результате обстрела была повреждена одна из типографий в Белгородской области.

"Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. Люди эвакуированы из помещений", - сказал ТАСС директор типографии Константин Лахнов.

По его словам, ракета попала в соседнее с типографией здание - "Росэнергоучет», а в ближайшее время ожидается процесс разминирования.

Также пострадало предприятие «Техсапфир», которое, как и типография, находится на территории промышленного парка «Северный».

"Был обстрел около шести утра, у нас поврежден ряд оборудования, которое находилось в рабочем состоянии, местами здание повреждено. Дальше не можем оценивать, поскольку нас всех эвакуировали, мы ждем окончания оперативной работы. Пострадавших нет", - сообщил ТАСС руководитель организации "Техсапфир" Авак Овагимян.

Кроме того, сотрудников нескольких белгородских СМИ эвакуировали из-за сообщений о минировании. По данным ТАСС, такие сообщения получили "Бел.ру", "Фонарь.ТВ" и "Мир Белогорья".

Почему удар не смогли предотвратить

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио «Говорит Москва» выразил мнение, что системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, так как они летели слишком низко.

«Они летели с большой опасностью, там было порядка семи метров. При такой низкой высоте можно зацепить любое препятствие. Системы ПВО, радары работают на более высоких, они в основном защищают от ракет и самолетов. Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах», - сказал сенатор.

Он считает, что Россия должна нанести ответный удар на военный аэродром, с которого вертолеты вылетели в Белгород.

Что будет с бензином в области

Губернатор региона сообщил, что на местных АЗС образовались очереди за бензином. Гладков также заявил, что проблем с топливом в Белгородской области нет и не ожидается, а все поставщики работают в штатном режиме. Власти организуют изменение логистических цепочек поставок топлива на АЗС.

В регионе расположены две нефтебазы компании "Роснефть": в Белгороде и Губкине.

"В данный момент "Роснефть" перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от пяти до 13 дней", - сказал Гладков.

В «Роснефти» сообщили, что запасов топлива на нефтебазах в Белгородской и соседних областях хватит на 15 и более дней, поэтому потребители будут обеспечены в полном объеме.

В свою очередь министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что при необходимости белгородские АЗС будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей. Он также указал, что пожар не скажется на стоимости топлива для потребителей и топливообеспечении региона.

Как инцидент повлияет на переговоры

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.

Он также подчеркнул, что атака на нефтебазу не создает благоприятный фон для переговоров, которые ведутся делегациями России и Украины.

Журналисты спросили представителя Кремля, является ли произошедшее под Белгородом эскалацией конфликта.

"Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров", - ответил Песков. На просьбу оценить авиаудар по нефтебазе, он сказал: "Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства".

Дарья Клестер