Китай начал сборку орбитальной рентгеновской обсерватории.

Китайская академия наук одобрила старт этапа сборки и испытаний космической рентгеновской обсерватории Einstein Probe, создаваемой в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Ожидается, что она отправится в космос в следующем году и будет искать источники гравитационных всплесков и события приливных разрушений звезд черными дырами, сообщается на сайте Spacenews.com.

Einstein Probe — ​совместный проект ряда китайских институтов и Европейского космического агентства. Обсерватория будет решать задачи в области астрофизики, такие как поиск массивных черных дыр по производимым ими вспышкам во время приливного разрушения звезд, локализация источников гравитационных всплесков в электромагнитном диапазоне, проведение обзоров рентгеновских транзиентов и источников, таких как гамма-всплески, ударные волны в сверхновых, рентгеновские двойные системы, активные ядра галактик и корональные вспышки на других звездах.

Зонд будет оснащен двумя телескопами, работающими в мягком рентгеновском диапазоне — широкоугольным WXT (Wide-field X-ray telescope), обладающим полем зрения 1345 квадратных градусов, и следящим телескопом FXT (Follow-up X-ray Telescope), который отличается высокой чувствительностью. Особенностью WXT стала уже проверенная оптическая система в виде «глаза лобстера», что обеспечивает беспрецедентно высокую чувствительность и большое поле зрения. Общая масса аппарата составит 1400 килограммов, он будет также оснащен системой связи и солнечными батареями.

Источник изображения: Chinese Academy of Sciences

Проект был предложен для разработки в 2013 году и одобрен в 2017 году в рамках второго этапа Стратегической приоритетной программы Китайской академии наук в области космических исследований. 25 марта 2022 года Национальный центр космических наук при Китайской академии наук одобрил старт этапа сборки и испытаний обсерватории. Европейское космическое агентство должно предоставить телескоп FXT, а также наземную станцию слежения. Ожидается, что запуск произойдет в 2023 году, обсерватория будет работать на околоземной орбите с высотой 600-650 километров и наклонением менее 30 градусов.

О том, как Китай собирается исследовать Солнечную систему, можно прочесть в материале «Красный космос».

Александр Войтюк