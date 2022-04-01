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В Турции создали новую крылатую ракету

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Турецкая крылатая ракета Çakır
Турецкая крылатая ракета Çakır.
Источник изображения: Roketsan

В Турции представили новую крылатую ракету Çakır. Боеприпас, разработанный оборонной компанией Roketsan, может поражать надводные и прибрежные объекты. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Новый боеприпас может входить в арсенал самолетов, а также сухопутных и морских платформ. Ракета получила турбореактивный двигатель KTJ-1750 и головку самонаведения, которая позволяет поражать цели при любых погодных условиях.

Презентация Çakır состоялась на одном из объектов Roketsan с участием главы Управления оборонной промышленности Исмаила Демира.

Ранее заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сообщил, что Россия готова создать авиационную версию ракеты «Циркон».

В январе стало известно, что в России работают над созданием мини-ракет для самолетов и кораблей.

В октябре 2021 года в Турции испытали малогабаритную ракету METE. Боеприпас предназначен для вооружения квадрокоптеров.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Циркон-С 3М22
Компании
Roketsan
НПО машиностроения
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