В Турции испытали мини-ракету для беспилотников

В Турции прошли испытания малогабаритного боеприпаса. Мини-ракета METE предназначена для вооружения квадрокоптеров, наземных беспилотных платформ и пехоты. Об испытаниях сообщил в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

В сообщении Демир отметил, что боеприпас от компании Roketsan может использоваться как пехотное оружие и входить в арсенал беспилотных машин. На прикрепленном ролике показаны испытания новой ракеты. Квадрокоптер с пусковой установкой успешно поразил наземную цель ракетой METE.

Впервые ракету под названием Yatağan представили в 2019 году. Позже боеприпас переименовали в честь турецкого лучника Мете Газоза, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ракета калибра 40 миллиметров разработана для боя в городских условиях. METE может поражать легкие укрепления, транспорт и живую силу противника на расстоянии до одной тысячи метров. Наведение ракеты осуществляется по лазерному лучу. Производитель заявляет, что максимальное отклонение от цели не превышает одного метра. Масса ракеты составляет 1,2 килограмма при длине в 500 миллиметров.

Ранее в Турции представили беспилотник Bayraktar DIHA. Аппарат вертикального взлета и посадки может войти в состав авиагруппы десантного корабля TGG Anadolu, сообщало издание Habericerik.

Даниил Иринин