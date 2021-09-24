В Турции представили новый беспилотник Bayraktar DIHA

Компания Baykar Defense представила новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar DIHA. Презентация беспилотника вертикального взлета и посадки состоялась в рамках Международного фестиваля авиации, космоса и технологий Teknofest-2021, который проходит в Турции. Об этом сообщает издание Habericerik.

Bayraktar DIHA может войти в состав авиагруппы универсального десантного корабля TGG Anadolu. Размах крыльев беспилотника с длиной фюзеляжа в 1,5 метра составляет 5 метров. Взлетная масса DIHA достигает 30 килограммов, а масса полезной нагрузки не превышает 5 килограммов.

Турецкая разработка может пробыть в воздухе до 12 часов, а максимальная дальность ее полета составляет 150 километров. Главным отличием DIHA от прошлых моделей компании является возможность вертикального взлета и посадки. Помимо одного толкающего винта, DIHA получил четыре винта для вертикального взлета и посадки.

Производитель заявляет, что Bayraktar DIHA способен выполнять полет в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Также беспилотник может автоматически взлетать и садиться. Приземление DIHA возможно в трех режимах: с помощью горизонтальных винтов, посредством парашюта и посадки с пробегом.

Ранее генеральный конструктор, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 является легкой целью для российских зенитных ракетных комплексов.

Даниил Иринин