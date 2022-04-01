Путин: Запад будет искать все новые поводы для санкций против РФ, рассчитывать на изменение этого подхода в ближайшее десятилетие не стоит

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Запад продолжит искать новые поводы для санкций против РФ в ближайшее время, это стоит учитывать при выстраивании системной работы по развитию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Более того, конечно, будет искать все новые поводы для санкций, именно поводы. Поэтому рассчитывать на изменение этих подходов в ближайшее время не стоит", - сказал Путин в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроению.

"В этой связи прошу правительство, Банк России, субъекты Федерации при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных секторов ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было в предыдущие десятилетия, сохранится. Такова объективная реальность", - подчеркнул он.

Путин добавил, что нелегитимные санкции и ограничения постоянно вводились против России на протяжении многих лет. "Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, в финансах, в технологиях", - сказал президент РФ.