В США российский Су-57 назвали достойным истребителем

Российский Су-57 является достойным истребителем, заявили в американском журнале Popular Mechanics.

Издание уверяет, что Су-57 способен использовать ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», оставаясь при этом незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. «По общему мнению, Су-57 — достойный истребитель пятого поколения, но по тем или иным причинам русские не смогли построить много их», — говорится в публикации.

Причинами, по которой тормозилось создание самолета, называются нехватка средств и технические проблемы, в частности задержки с «изделием 30» — двигателем второго этапа. «Количество самолетов, которые Россия планировала приобрести, резко сократилось с сотен до 76», — пишет издание.

В январе издание 19FortyFive написало, что Су-57 с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения, поскольку он отстает от боевых стелс-самолетов F-22 Raptor, F-35 Lightning II и J-20.

В декабре 2021 года командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко в ходе итоговой коллегии Министерства обороны России заявил, что войска ВВО получат первые истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году.