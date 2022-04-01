ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из РФ

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - ФСБ и Минобороны будут согласовывать заявления компаний на вывоз из РФ авиатехники и водного транспорта, ранее ввезенного из-за рубежа.

Порядок выдачи разрешений на их вывоз утвержден приказом Минтранса, документ опубликован на портале правовой информации.

Конкретный перечень транспортных средств и комплектующих, на которые распространяется приказ, содержится в приложении 2 к постановлению правительства от 9 марта 2022 г. 312. Перечень включает самолеты, вертолеты, беспилотники, двигатели, шасси, грузовые, пассажирские и рыболовные суда, буксиры, суда-толкачи, яхты, гребные лодки и каноэ. Эту технику, в соответствии с постановлением, вывозить из РФ запрещено до конца 2022 года.

Согласно приказу Минтранса, к заявлению на вывоз транспортного средства должен быть приложен соответствующий контракт с контрагентом, а также документация с техническими характеристиками товара. Заявление подается в Минтранс: тот проверяет ее в течение трех рабочих дней и затем передает на согласование в Росавиацию и Росморречфлот, а также в ФСБ и Минобороны. Силовые ведомства должны убедиться в "наличии или отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства в случае вывоза заявляемого товара за пределы РФ".

В течение 10 дней ведомства должны ответить Минтрансу, а тот в течение двух дней - заявителю. Если заявителю отказано в выдаче разрешения на вывоз транспортного средства, он вправе повторно обратиться в Минтранс.