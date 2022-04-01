Войти
Интерфакс-АВН

ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из РФ

628
0
0
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание.
Источник изображения: © ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - ФСБ и Минобороны будут согласовывать заявления компаний на вывоз из РФ авиатехники и водного транспорта, ранее ввезенного из-за рубежа.

Порядок выдачи разрешений на их вывоз утвержден приказом Минтранса, документ опубликован на портале правовой информации.

Конкретный перечень транспортных средств и комплектующих, на которые распространяется приказ, содержится в приложении 2 к постановлению правительства от 9 марта 2022 г. 312. Перечень включает самолеты, вертолеты, беспилотники, двигатели, шасси, грузовые, пассажирские и рыболовные суда, буксиры, суда-толкачи, яхты, гребные лодки и каноэ. Эту технику, в соответствии с постановлением, вывозить из РФ запрещено до конца 2022 года.

Согласно приказу Минтранса, к заявлению на вывоз транспортного средства должен быть приложен соответствующий контракт с контрагентом, а также документация с техническими характеристиками товара. Заявление подается в Минтранс: тот проверяет ее в течение трех рабочих дней и затем передает на согласование в Росавиацию и Росморречфлот, а также в ФСБ и Минобороны. Силовые ведомства должны убедиться в "наличии или отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства в случае вывоза заявляемого товара за пределы РФ".

В течение 10 дней ведомства должны ответить Минтрансу, а тот в течение двух дней - заявителю. Если заявителю отказано в выдаче разрешения на вывоз транспортного средства, он вправе повторно обратиться в Минтранс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.12.2021
В российской армии появятся «камикадзе»
15.01.2021
Дом «Посейдона»: базу для ядерных роботов достроят к будущему лету
25.08.2020
Гендиректор КТРВ: на корпорацию приходится около 10% мирового рынка ракетного оружия
08.02.2019
Россию заподозрили в подготовке к большой войне
27.06.2017
Нужна ли России "москитная" авиация?
25.02.2015
Лицензия на независимость
12.03.2010
Проблемные беспилотники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 17:35
  • 21315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.04 17:25
  • 34
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 01.04 17:09
  • 41
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 01.04 12:34
  • 3
От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт
  • 01.04 12:22
  • 7
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 01.04 11:35
  • 1
США следует избегать конфликта с Россией. И вот почему
  • 01.04 10:33
  • 1
Украина арестовала российские "Русланы"
  • 31.03 23:01
  • 104
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 31.03 19:33
  • 7
«Ростех» пригласил Тома Круза посмотреть на Су-57
  • 31.03 14:28
  • 133
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 31.03 12:02
  • 3
«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU
  • 31.03 11:51
  • 4
Российско-французский производитель двигателей для SSJ100 прекратил их обслуживание и ремонт - источник
  • 31.03 11:40
  • 5
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 11:30
  • 13
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 31.03 08:24
  • 1
В США сократят парк летающих радаров