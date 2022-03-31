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Интерфакс-АВН

Байден заявляет Зеленскому о планах США предоставить Украине финансовую помощь на $500 млн

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022.
Источник изображения: © AFP 2022 / Sergei Supinsky

Вашингтон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о планах Вашингтона выделить Украине непосредственной финансовой помощи на $500 млн, говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Президент Байден проинформировал президента Зеленского, что США намерены предоставить украинскому правительству $500 млн в форме прямой бюджетной поддержки", - отмечается в документе.

Лидеры двух стран также обсудили то, как США с союзниками и партнерами пытаются выявить дополнительные возможности для оказания помощи оборонными средствами украинским военным. Речь шла и о том, как США стараются "удовлетворить основные запросы Украины в сфере безопасности".

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Страны
США
Украина
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