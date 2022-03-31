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В США оценили возвращение астронавта НАСА на «Союзе»

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Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС.
Источник изображения: © Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос

Cпускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом НАСА вернулся на Землю, что стало обычным окончанием миссии в необычные времена, пишет SpaceNews.

Оценивая завершение миссии, американское издание назвало посадку космического корабля такой же, как и после предыдущих миссий на Международную космическую станцию (МКС), однако отметило, что она произошла уже в другие времена.

«Продолжающаяся спецоперация России на Украине обострила отношения с Западом почти до предела, включая прекращение большей части гражданской и коммерческой космической деятельности за исключением МКС», — говорится в публикации.

Cпускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулся на Землю днем 30 марта.

Ранее в марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация направляет письменные обращения партнерам по проекту МКС с требованием снять с предприятий российской ракетно-космической отрасли санкции, которые являются незаконными.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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