В США оценили возвращение астронавта НАСА на «Союзе»

Cпускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом НАСА вернулся на Землю, что стало обычным окончанием миссии в необычные времена, пишет SpaceNews.

Оценивая завершение миссии, американское издание назвало посадку космического корабля такой же, как и после предыдущих миссий на Международную космическую станцию (МКС), однако отметило, что она произошла уже в другие времена.

«Продолжающаяся спецоперация России на Украине обострила отношения с Западом почти до предела, включая прекращение большей части гражданской и коммерческой космической деятельности за исключением МКС», — говорится в публикации.

Cпускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулся на Землю днем 30 марта.

Ранее в марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация направляет письменные обращения партнерам по проекту МКС с требованием снять с предприятий российской ракетно-космической отрасли санкции, которые являются незаконными.