БЛА "Орлан-10" выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в ходе специальной военной операции на Украине

ЦАМТО, 30 марта. В специальной военной операции на Украине широко задействованы многофункциональные БЛА "Орлан-10".

В ходе боевого дежурства расчеты комплексов с БЛА "Орлан-10", в том числе в условиях противодействия средств РЭБ противника, выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в интересах войск для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники на определенных участках местности.

Для поиска целей и их распознавания БЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизорами. Во время боевых задач расчеты комплексов с БЛА "Орлан-10" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и ангарах.

Кроме того, с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

Работа БЛА – это не только разведка – это и контроль за коридорами, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев, а также дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.