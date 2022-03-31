Войти
Lenta.ru

Шойгу оценил российский самолет «Премьер»

148
0
0
А-100
А-100.
Источник изображения: Ростех

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил потенциал российского самолета А-100 «Премьер». Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения обеспечит базу для модернизации систем этого типа, заявил глава Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Данный самолет воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперед обеспечивает базу для модернизации отечественных систем дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО)», — сообщил он в ходе селекторного совещания во вторник.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» основан на базе тяжелого военно-транспортного Ил-76МД-90А. Самолет заменит российские машины А-50 и А-50У. А-100 получил новый радиотехнический комплекс «Премьер».

Ранее в «Ростехе» сообщили, что самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер» получит защитное стекло с увеличенной светопропускаемостью.

В феврале стало известно, что А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенным радиолокационным оборудованием.

В октябре 2021 года генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков рассказал о разработке нового беспилотника. Аппарат является аналогом самолета А-50.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Кронштадт
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.08.2021
Взять в оборону: какие премьеры готовит выставка «Армия-2021»
23.08.2021
Форум "Армия-2021" демонстрирует достижения оборонного комплекса РФ
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
07.06.2017
"Премьер" дальнего видения
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»