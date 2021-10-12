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В России разработали новый беспилотник

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Источник изображения: Фото: Компания «Кронштадт»

В России разработали новый беспилотный летательный аппарат. Беспилотник сможет заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Об этом генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков рассказал в эфире телеканала «Звезда», сообщает ТАСС.

Конструктор отметил, что новый беспилотник является аналогом самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По словам Долженкова, беспилотник сможет обеспечить радиолокационное покрытие в отдельном районе. Также аппарат способен обнаруживать все цели, находящиеся в воздухе.

Долженков подчеркнул высокий уровень автономности нового беспилотника. Так, аппарат может работать в паре с пилотируемым самолетом и в автономном режиме. «Это абсолютный робот, управление оператором этим самолетом лежит только на верхнем уровне. Он сам примет решение, выполнит задачу и вернется обратно», — отметил Долженков.

Ранее издание 19FortyFive представило рейтинг самого смертоносного оружия современности. Авторы издания включили в список ударные беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

В сентябре стало известно о модернизации беспилотника «Орион-Э». Как сообщает ТАСС, аппарат получил спутниковую связь. Это повышает радиус применения аппарата и позволяет передавать информацию с «Орион-Э» в любую точку мира.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
А-50 ДЛРО
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
Робот
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