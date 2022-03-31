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Вестник Мордовии

ВСУ бросили в бой орудия Д-20, принятые на вооружение почти 70 лет назад

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинская армия массово применяет советские 152-мм пушки-гаубицы Д-20 образца 1953 года. Эти орудия были возвращены в войска после значительных потерь, понесенных ВСУ летом 2014 года.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", на хранении находились более двухсот Д-20. Из них на вооружение поступили почти 130.

Эти орудия считаются устаревшими, например, по таким параметрам, как максимальная дальность стрельбы - всего 17410 м. В Советской армии были еще активно-реактивные боеприпасы, бьющие на 24000 м, но, по некоторым сведениям, в арсеналах ВСУ их практически не осталось.

Отмечается, что пушки-гаубицы буксируются давно уже не новыми КрАЗ-255Б и закупленными после 2014 года КрАЗ-6322.

В настоящее время "двадцатки" используются для обстрелов. Но, вряд ли они это делают успешно, к тому же, недавно были показаны кадры полного уничтожения батареи таких орудий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
КрАЗ-6322
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