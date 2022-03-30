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Канада купит американские истребители F-35

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F-35 Lightning II
F-35 Lightning II.
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Правительство Канады проведет переговоры с американской компанией Lockheed Martin о покупке истребителей F-35 Lightning II. Канада планирует приобрести 88 самолетов пятого поколения, сообщает Airforce Technology.

F-35 выбрали в рамках конкурса на приобретение новых истребителей для Королевских военно-воздушных (ВВС) сил Канады. Конкурентом Lockheed Martin стала компания Saab, которая производит истребитель Gripen E.

Канада проведет переговоры c Lockheed Martin и правительством США. Стоимость контракта может составить более 15,1 миллиарда долларов. Если соглашение с американской стороной не будет достигнуто, Канада планирует обсудить покупку истребителей Gripen E. Новые самолеты заменят канадские CF-18.

В марте в публикации Politico отметили, что западные страны начали вкладывать дополнительные средства в закупку истребителей F-35.

Ранее в том же месяце издание Popular Mechanics сообщило, что в 2023 году США купят на 35 процентов меньше самолетов F-35. Пентагон получит 61 истребитель.

В феврале издание Business Insider объяснило популярность F-35 в Европе желанием сотрудничать с США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
F-18
F-35
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
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