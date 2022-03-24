США купят на 35 процентов меньше F-35

В 2023 финансовом году Минобороны США купит на 35 процентов меньше истребителей пятого поколения F-35, чем ранее планировалось, сообщает Popular Mechanics.

Согласно журналу, вместо 94 самолетов Пентагон получит 61 истребитель. Издание пишет, что таким образом американские военные планируют сэкономить на будущей модернизации F-35, поскольку в дальнейшем будут сразу приобретать самолеты новейшей версии Block 4.

Popular Mechanics отмечает, что на разработку самолета версии Block 4 уходит в два раза больше времени, чем планировалось, а обновление имеющихся истребителей до этой модификации потребует около двух миллиардов долларов.

«В то время как Пентагон экономит деньги, покупая меньше самолетов, само по себе это приводит к росту цены на единичный самолет», — уверяет издание.

Журнал напоминает, что к настоящему времени американская компания Lockheed Martin поставила около 800 самолетов F-35 заказчикам по всему миру.

В марте издание The Drive написало, что Германия намерена купить истребитель пятого поколения F-35 в целях сдерживания России.

В декабре 2021 года ВВС США впервые на постоянной основе разместили свои истребители F-35A в Европе.