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В США объяснили покупку Германией истребителей F-35

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F-35 Lightning II
F-35 Lightning II.
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Германия намерена купить истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в целях сдерживания России, пишет американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что решение о приобретении у США принимается на фоне российской спецоперации в Донбассе. «Хотя F-35 могут выполнять различные задачи, Министерство обороны Германии прямо заявило, что они приобретаются в первую очередь для использования в качестве носителей ядерного оружия», — говорится в публикации.

В марте РИА Новости со ссылкой на агентство DPA сообщило, что правительство Германии хочет оснастить свои Военно-воздушные силы (ВВС) 35 американскими самолетами F-35 Lightning II.

В январе издание Defense News заметило, что F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin в качестве возможного кандидата для замены немецкого самолета Tornado может угрожать совместной программе Франции, Германии и Испании по созданию европейского истребителя нового поколения.

В декабре 2021 года ВВС США впервые на постоянной основе разместили свои истребители F-35A Lightning II в Европе.

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Страны
Германия
Испания
Россия
США
Франция
Продукция
F-35
F-35A
Panavia Tornado
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
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