Германия захотела купить американские F-35

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии могут получить новые самолеты. Правительство рассматривает покупку американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Правительство Германии хочет оснастить свои ВВС американскими самолетами F-35», — приводит DPA слова источника в правительстве.

В сообщении отметили, что планируется закупить 35 малозаметных истребителей. Американские самолеты могут заменить истребители-бомбардировщики Panavia Tornado.

Боевой самолет Tornado совершил первый полет в 1974 году. Самолет выпускали в модификации IDS, которая позволяет выполнять ударные задачи, и версии ADV, которая превращала Tornado в перехватчик. В 2012 году модернизированный истребитель Tornado совершил первый полет. Самолеты, которые соответствуют стандарту ASSTA 3.0, планируют эксплуатировать до 2025 года.

Ранее в публикации Military Watch сравнили F-35 с французским истребителем Dassault Rafale. К преимуществам французского самолета отнесли надежность и меньшую стоимость.

В феврале в публикации Business Insider популярность F-35 в Европе объяснили желанием западных стран сотрудничать с США.