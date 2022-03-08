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В США сравнили F-35 с французским самолетом

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Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com.

Military Watch сравнило истребитель F-35 с французским Dassault Rafale

Истребители F-35 и Dassauls Rafale относятся к разным поколениям, однако эти самолеты конкурируют на рынке. В публикации Military Watch сравнили истребитель пятого поколения F-35 Lightning II и французский Dassault Rafale поколения 4++.

Авторы материала отмечают, что французский самолет проектировали под требования четвертого поколения. Это обусловило надежность аппарата и меньшую стоимость. При этом на истребителях F-35 к 2021 году обнаружили 871 недостаток.

К преимуществам F-35 отнесли модернизационный потенциал. Самолет, который изначально превосходит Rafale, будут совершенствовать дольше. Издание отмечает, что в США продолжают обновлять F-16, который впервые взлетел в 1974 году.

Также F-35 остается полноценным истребителем пятого поколения, который отличается сниженной заметностью. Однако авионика Rafale позволяет ему конкурировать с истребителями пятого поколения. Французский самолет может нести современные крылатые ракеты SCALP и ракеты «воздух-воздух» Meteor.

В январе во Франции испытали новый двигатель для перспективного самолета. Силовой агрегат основан на конструкции двигателя Snecma M88, который используют на истребителях Rafale.

В декабре 2021 года в публикации 19FortyFive предположили, что F-35 займет доминирующее положение в мировой боевой авиации.

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Страны
США
Франция
Продукция
F-16
F-35
Rafale
SCALP
Компании
Dassault
Safran
Проекты
Истребитель 5 поколения
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