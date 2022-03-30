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В «Роскосмосе» рассказали о превентивном шаге по отношению к Европе

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb, март 2021 года
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb, март 2021 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

Отказ «Роскосмоса» запускать спутники OneWeb и другие европейские космические аппараты на российских ракетах стал превентивным шагом по отношению к Европе. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«Отказ от запусков ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру был превентивным шагом "Роскосмоса"», — заявил руководитель пресс-службы госкорпорации.

По его словам, компании Arianespace и OneWeb под давлением западной общественности со временем сами бы расторгли действующие контракты. «Это заметно по той антирусской истерии, которая царит на Западе сейчас», — сказал Струговец.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что стартовый стол российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

В том же месяце «Роскосмос» отказался от пуска «Союз-СТ» со спутниками OneWeb с Байконура.

В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет «Союз-СТ» с Куру.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ariane РН
Байконур
Евросоюз
Союз-2 РН
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