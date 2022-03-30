Войти
Lenta.ru

В «Роскосмосе» объяснили прекращение стартов «Союзов» с Куру

245
0
0
Мобильная башня обслуживания (МБО) для ракеты-носителя "Союз-СТ" на стартовом комплексе космодрома Куру
Мобильная башня обслуживания (МБО) для ракеты-носителя "Союз-СТ" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ракеты «Союз» не будут запускаться с космодрома Куру, поскольку космические аппараты, которые эти носители должны были выводить, планировалось использовать в военных целях. Таким образом объяснил в Telegram прекращение эксплуатации российских ракет во Французской Гвиане руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

По его словам, «Союзы» с Куру должны были вывести четыре навигационных спутника, спутник-разведчик и научный аппарат.

«Навигационные аппараты используются не для того, чтобы помочь таксисту проехать путь от точки А к точке Б, а для наведения высокоточного оружия. Именно это основная функция GPS, ГЛОНАСС и других навигационных спутниковых систем», — объяснил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что «про спутник-разведчик после того, как Европа призналась, что будет передавать спутниковые снимки украинским вооруженным подразделениям, и говорить нечего». По его словам, «санкции в отношении российских ракет в любом случае вступили бы в силу, и Россию в любом случае вытеснили бы с рынка пусковых услуг к концу этого года».

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что стартовый стол российской ракеты «Союз» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

В том же месяце «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура.

В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
GPS
Байконур
ГЛОНАСС
Евросоюз
Союз РН
Похожие новости
16.07.2019
Европейская спутниковая система Galileo. История и характеристики
20.12.2016
"От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
06.12.2011
Новые пуски ракет с космодрома Куру
15.04.2011
Космическая верфь
21.04.2008
ГЛОНАСС замедляется, конкуренты ускоряются. В 2013 году навигационная система "Галилео" оставит российскую далеко позади
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены