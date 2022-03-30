Британская корпорация BBC и освещение ситуации на Украине

Сообщения британской корпорации BBC о разрушении театра в украинском городе Мариуполь были написаны в соавторстве с украинским специалистом по связям с общественностью, работавшим ранее в компании, находящейся на переднем крае информационной войны с Россией, пишет главный редактор сайта The Grayzone Макс Блюменталь (Max Blumenthal).

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До работы координатором (фиксером) и репортером BBC на Украине, Орыся Химьяк (Orysia Khimiak) занималась связями с общественностью в стартапе Reface, создавшем приложение, которое газета The Washington Post назвала "искажающим реальность" и которое теперь служит "своего рода украинским инструментом обмена сообщениями о войне".

Согласно ее профилю в социальной сети LinkedIn, Химьяк была директором по связям с общественностью Reface до октября 2021 года. Химьяк говорит, что, работая на этой должности, построила "долгосрочные отношения с редакторами и представителями СМИ". Она также руководила курсом по связям с общественностью в киевском онлайн-институте Projector, сайт которого в настоящее время встречает посетителей слоганом "Слава Украине. Мы победим".

Обладая обширными контактами в СМИ, Химьяк теперь играет важную роль в освещении британским изданием BBC ситуации на Украине. В соавторстве со львовским корреспондентом сети Хьюго Бачегой (Hugo Bachega) она писала репортажи, направленные на демонстрацию причастности России к взрыву Драматического театра в Мариуполе.

Химьяк транслирует свои политические взгляды в описании к ее странице в Twitter, заявляя, что "помогает во Львове репортерам, которые честно показывают войну России против Украины".

(с) The Grayzone

В ее истории публикациий в Twitter упоминается противостояние на острове Змеиный, которое широко освещалось ведущими западными СМИ и представлялось в качестве свидетельства воинской храбрости украинцев. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 13 украинских пограничников "героически погибли", защищая островную базу от ВМФ России. "Русский военный корабль, иди на ***!" были последними словами солдат, по крайней мере, так гласила история.

Украинские военнослужащие в конечном итоге оказались живыми в плену у русских. Вся история мужества под огнем, включая знаменитые последние слова защитников острова, была мифом - одной из столь многих историй, сфабрикованных или сильно искаженных проукраинскими элементами, что их уже невозможно сосчитать.

На странице Химьяк в Twitter фальшивое противостояние на острове Змеиный до сих пор трактуется как реальное историческое событие. Между тем в своем аккаунте она приписывает себе авторство репортажей BBC о разрушении Драматического театра в Мариуполе. Она и ее соавтор Бачега еще не ответили на запрос о комментарии от The Grayzone.

Инцидент в мариупольском театре представляет собой одно из самых подозрительных событий войны: как BBC, так и CNN цитируют заявление одного местного украинского чиновника о том, что сотни людей были убиты внутри здания, но не приводят никаких доказательств, подтверждающих это.

Единственный источник информации

Российские войска нанесли массовые разрушения Мариуполю, где они участвовали в ожесточенных уличных боях с украинскими силами во главе с неонацистским батальоном "Азов".

Однако, как уточнил этот репортер, мариупольский театр контролировали отступающие боевики "Азова", которые отчаянно призывали к военному вмешательству со стороны НАТО. Несколько эвакуированных заявили, что "Азов" взорвал театр, чтобы создать впечатление российской атаки, которая может втянуть Запад в войну. Между тем, видео предполагаемого нападения России на театр еще не появилось, а изображения предполагаемого спасения выживших или массовых смертей на месте происшествия остаются недоступными.

25 марта, через девять дней после инцидента, CNN показала первые кадры нападения на театр. Видеофрагмент длится всего 20 секунд, на нем запечатлена небольшая группа гражданских лиц, медленно спускающихся по лестнице на первый этаж здания. За камерой слышно, как рассказчик неоднократно упоминает об авиаударе, но утверждает, что люди на первом этаже выжили.

Видео, судя по всему, было снято через некоторое время после нападения, поскольку на нем не было видно следов горения от недавнего взрыва. На нем и других видео запечатлено дымящееся здание, в котором нет ни спасателей, ни пострадавших людей.

Американский телеканал CNN также сообщил, что 300 мирных жителей были убиты в театре. BBC повторила официальное украинское заявление о 300 погибших, но признала, что "связь с Мариуполем остается сложной, поэтому трудно независимо проверить информацию".

Обе сети опирались только на один источник - Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, который недавно приветствовал неонацистский батальон "Азов" как отважных "защитников" своего города.

Каковы доказательства чиновника? По данным BBC, "должностные лица смогли проверить число погибших, поскольку у них были записи о том, кто был в театре перед ракетным ударом, и они разговаривали с выжившими".

Западные СМИ не сочли нужным упомянуть о том, что Андрющенко, скорее всего, находится далеко от Мариуполя, поскольку недавно он признал, что "был вынужден переехать, чтобы сохранить разведывательную сеть". Его начальник, мэр Вадим Бойченко, как сообщается, несколько дней назад покинул город.

Любопытно, что украинские журналисты через день после нападения заявили, что все, кто укрывался в подвале театра, чудом выжили.

Также 17 марта Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в Telegram следующее: "Здание (театра) выдержало удар мощной авиабомбы и защитило жизни людей, укрывшихся в бомбоубежище".

За четыре дня до инцидента местные жители Мариуполя сообщили российским СМИ, что театр должен был стать местом провокации, направленной на то, чтобы вызвать возмущение Запада и инициировать вмешательство НАТО.

Через день после инцидента эвакуированные из Мариуполя мирные жители заявили донбасским СМИ, что боевики "Азова" взорвали театр, когда отступали. Далее они подробно рассказали, как "Азов" использовал их в качестве живого щита на протяжении всего боя, даже стреляя в них, когда они пытались сбежать.

Среди наиболее любопытных аспектов инцидента в театре было исчезновение всех транспортных средств со стоянки перед зданием за несколько часов до взрыва. Судя по всему, их убрали, чтобы не повредить ожидаемым взрывом.

На фотографиях и спутниковых снимках театра от 15 марта 2022 года видны автомобили, припаркованные непосредственно рядом со зданием (с) The Grayzone

На фотографиях и спутниковых снимках, сделанных сразу после инцидента в театре, нет транспортных средств, как будто их убрали в ожидании взрыва (с) The Grayzone

Украинский PR-агент, ставший координатором BBC, выбирает местные источники

Игнорируя сообщения эвакуированных из Мариуполя о том, что боевики "Азова" перед отступлением разрушили театр, корреспондент BBC Бечага и его координатор Химьяк сначала обратились к официальным украинским источникам и жителю, который не присутствовал в театре в день предполагаемого нападение.

17 марта, на следующий день после инцидента в театре, Бечага и Химьяк сообщили, что "по данным украинских властей, [театр] бомбила Россия…". Их единственный местный источник сообщил, что она покинула театр за день до разрушения здания - когда большинство, если не все, кто находился на территории, похоже, ушли. "Мы знали, что должны бежать, потому что скоро произойдет что-то ужасное", - сказала она BBC.

Репортер BBC и Химьяк стали соавторами статьи от 22 марта, в которой цитировались два местных свидетеля, которые сказали, что находились недалеко от театра, когда произошел мощный взрыв. Оба представили кинематографические отчеты, которые поставил под сомнение аналитик открытых данных Майкл Кобс (Michael Kobs).

Свидетель-мужчина сказал, что "видел множество истекающих кровью людей". Однако видеозаписей с описанной им душераздирающей сценой все еще не появилось, хотя почти у каждого сейчас есть смартфон.

В то время как BBC, похоже, намерена узаконить официальную украинскую версию инцидента в театре, другие основные СМИ потихоньку пошли дальше. "Даже сейчас судьбы большинства этих людей [в театре] остаются неизвестными", - мимоходом отметила газета The New York Times 21 марта.

Сотрудник BBC работал в компании, стоящей за ведущим "инструментом обмена сообщениями о войне"

Выбор BBC откровенно националистически настроенного украинского специалиста по связям с общественностью для руководства освещением текущих событий подчеркивает абсолютную приверженность сети целям НАТО.

До своего выступления на британской государственной телерадиокомпании Химьяк занималась связями с общественностью для киевского стартапа, который создал приложение на основе искусственного интеллекта, позволяющее пользователям накладывать свои лица на тела известных людей. Как сообщает газета The Washington Post, приложение под названием Reface стало "своего рода инструментом обмена сообщениями об украинской войне", рассылая антироссийские push-уведомления миллионам пользователей.

По данным газеты, "приложения, искажающие реальность, такие как Reface, - это способ для пользователей поглощать сообщения, которые в противном случае они могли бы отключить. Люди настороженно относятся к политическим новостям на этих платформах… Но они снижают уровень настороженности, получая захватывающий опыт, такой как смена лиц".

Теперь Reface заявляет, что ведет "вирусную битву против русских террористов".

В рамках своих антироссийских усилий Reface заявил, что заблокировали доступ российских пользователей к приложению. Далее "все, кто открывает приложение, видят сообщение в поддержку Украины" вместе с баннером "с информацией о реальных потерях российской армии". Фоновое изображение с украинским флагом и хэштегом "StandWithUkraine" накладывается на каждое видео, которое появляется в приложении.

Reface сообщает, что его сотрудники присоединились к "отрядам территориальной обороны и добровольцам, а несколько команд также присоединились к кибервойскам для борьбы с российской пропагандой".

Все видео Reface содержат подпись, призывающую пользователей поддержать военные усилия Украины (с) The Grayzone

Со своей стороны, бывший директор по связям с общественностью Reface Химьяк, ставшая корреспондентом BBC, не умалчивает о российских противниках Украины. "Я просто не могу согласиться с мнением, что не все русские плохие. Все, что я чувствую, - это боль и ненависть, потому что их молчание - следствие этой войны", - заявила она в Twitter в ответ на видео, на котором спасатели пытаются освободить молодую девушку из-под завалов.

И хотя BBC заявляет, что "доверие - это основа" системы ценностей корпорации и что она является "независимой, беспристрастной и честной", тот факт, что она наняла для освещения ситуации украинского специалиста по связям с общественностью, признавшегося в ненависти ко всем русским, не вызывает удивления.

Как сообщал The Grayzone в феврале 2021 года, некоммерческое подразделение британской телекомпании - BBC Media Action -участвовало в тайной программе министерства иностранных дел Великобритании, явно предназначенной для "ослабления России".

Документы британского внешнеполитического ведомства говорят о том, что BBC Media Action предложила работать через частного британского подрядчика по имени Aktis, чтобы растить и развивать пронатовские СМИ в зонах конфликтов, таких как Донбасс на востоке Украины, который сейчас является центром боевых действий между пророссийскими силами и украинской армией.

Инициатива BBC по секретной информационной войне превратила корпорацию в подразделение британской разведки, действующее в качестве участника иностранного конфликта, который ее телерадиовещательное подразделение одновременно претендует освещать объективно.

Теперь BBC избавилась от претензий на объективность, наняв откровенно националистически настроенного украинского специалиста по связям с общественностью, чтобы он подготовил освещение одного из самых спорных инцидентов, наполненного циничным обманом.