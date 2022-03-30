Российские «Тигры» отправили иностранному заказчику

Бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» на военно-спортивном празднике в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне "Алабино" в Московской области.

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии получила российские бронеавтомобили «Тигр» и грузовики повышенной проходимости «КамАЗ». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальный сайт президента Киргизии.

В сообщении говорится, что иностранному заказчику передали 55 бронеавтомобилей ВПК-233136 «Тигр». Также пограничники получили 50 грузовых автомобилей повышенной проходимости «КамАЗ». Отмечается, что пограничная служба получила полноприводные грузовики КамАЗ-43114.

Бронеавтомобиль ВПК-233136 получил многотопливный двигатель ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 лошадиных сил. Бронирование машины обеспечивает защиту экипажа от пуль калибра 7,62 миллиметра с термоупрочненным сердечником.

Ранее бельгийская компания John Cockerill представила малозаметный бронеавтомобиль Cockerill i-X. Машина получила универсальный боевой модуль с автоматической пушкой. Также в арсенал машины входят противотанковые ракеты и пулеметы.

В феврале «Военно-промышленная компания» показала версию автомобиля ВПК-233136 с правым рулем. Партию машин подготовили к отправке иностранному заказчику.

В январе стало известно, что в Росгвардии завершили испытания бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Машина подтвердила заявленные характеристики.