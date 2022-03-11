В Саудовской Аравии представили стелс-бронеавтомобиль

Бельгийская компания John Cockerill представила новый бронеавтомобиль Cockerill i-X. Машину, которую назвали наземным стелс-перехватчиком, представили на World Defense Show 2022 (WDS) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает European Defence Review.

Модульная конструкция позволяет менять состав оборудования и вооружения Cockerill i-X. Полноприводный автомобиль получил универсальный боевой модуль, который может нести автоматическую пушку калибра 25 и 30 миллиметров. Также в состав вооружения машины входят противотанковые ракеты и пулеметы.

Гибридная силовая установка мощностью 800 лошадиных сил обуславливает максимальную скорость по шоссе до 200 километров в час. Бронирование машины обеспечивает защиту от бронебойных пуль стрелкового оружия и осколков. Также машина может защитить экипаж от подрыва противотанковой мины фугасного действия.

Cockerill i-X может работать со шлемами Smart Helmet, которые обеспечивают круговой обзор. В свою очередь, гибридная силовая установка обуславливает сниженную заметность в инфракрасном диапазоне. Также производитель работает над специальным покрытием, которое призвано снизить заметность машины.

В феврале в России показали специальную версию бронеавтомобиля «Тигр». Праворульная машина предназначена для иностранного заказчика.