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Греция купит французские истребители

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Истребитель Rafale
Истребитель Rafale.
Источник изображения: scramble.nl

Правительство Греции подписало соглашение о покупке шести французских истребителей Dassault Rafale. Это увеличит парк самолетов Rafale Военно-воздушных сил (ВВС) Греции до 24 единиц. Об этом сообщает Airforce Technology.

Генеральный директор главного управления оборонных инвестиций и вооружений Минобороны Греции Аристидис Алексопулос и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье подписали соглашение о покупке истребителей в Афинах.

Издание отмечает, что в январе 2021 года Греция заказала 18 истребителей Rafale. В январе Dassault Aviation доставила первые шесть самолетов на авиабазу Военно-воздушных сил Греции Танагра. Еще 12 самолетов планируют отправить заказчику летом 2023 года.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale совершил первый полет в 1986 году. Самолет получил два двигателя Snecma M88, которые обуславливают максимальную скорость самолета 1900 километров в час. Rafale может нести ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее издание Military Watch сравнило истребитель Rafale с американским F-35. В публикации отметили надежность французского самолета.

В январе во Франции провели стендовые испытания нового двигателя. Силовой агрегат, который предназначен для самолета нового поколения, построен на основе двигателя Rafale.

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Проекты
Истребитель 5 поколения
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