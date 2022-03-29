США доставили Украине первую партию из пакета военной помощи на 800 млн. долл.

ЦАМТО, 28 марта. США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 млн. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 25 марта высокопоставленный представитель Пентагона.

"Действительно, сегодня (25 марта) в регион прибыл один рейс с первоначальной партией помощи", – отметил представитель оборонного ведомства США (очевидно, речь идет о прибытии военной помощи на один из аэродромов в Польше – прим. ред.).

По его словам, течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса.

Пентагон ранее сообщал, что Вашингтон в ближайшее время начнет поставки помощи Киеву из пакета на 800 млн. долл. Американские власти отметили, что реализация такого проекта займет "много дней". Ожидается, что самолеты будут приземляться в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках будет доставляться в страну.