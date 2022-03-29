Войти
ЦАМТО

На ТОФ состоялась научная конференция по развитию морской робототехники и БЛА корабельного базирования

656
0
0
Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц
Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 28 марта. Во Владивостоке под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца прошла научно-техническая конференция, посвященная перспективам развития и комплексного применения морских робототехнических комплексов и БЛА корабельного базирования в интересах ВМФ.

Участниками мероприятия стали более 100 специалистов, которые представляли различные организаций. Среди участников выступали военнослужащие профильных управлений и частей Тихоокеанского флота, частей центрального подчинения, Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны, Росгвардии, Дальневосточного отделения Российской академии наук, представители предприятий ОПК.

В ходе конференции специалисты обменялись практическим опытом, обсудили вопросы, связанные с развитием разносредных робототехнических систем (подводных, надводных, воздушных), их использования в интересах ВМФ. Также был проведен анализ итогов общероссийских соревнований по морской робототехнике, которые традиционно проводятся на базе Тихоокеанского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
ТОФ
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
11.06.2021
Военно-морские снабженцы. Какие корабли обеспечивают полноценную работу ВМФ
05.03.2021
Во Владивостоке прошла конференция по перспективам развития беспилотных аппаратов в интересах ВМФ
28.09.2020
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): сможет ли Россия завоевать Скандинавию?
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
16.03.2018
Шойгу сообщил о планах начать серийное производство боевых роботов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 15:08
  • 20888
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 14:33
  • 24
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 14:22
  • 131
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 14:15
  • 13
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 13:49
  • 1
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:08
  • 2
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены
  • 29.03 00:05
  • 1
Британский стартап Invisibility Shield разработал «щит-невидимку»
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине