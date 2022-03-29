На ТОФ состоялась научная конференция по развитию морской робототехники и БЛА корабельного базирования

ЦАМТО, 28 марта. Во Владивостоке под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца прошла научно-техническая конференция, посвященная перспективам развития и комплексного применения морских робототехнических комплексов и БЛА корабельного базирования в интересах ВМФ.

Участниками мероприятия стали более 100 специалистов, которые представляли различные организаций. Среди участников выступали военнослужащие профильных управлений и частей Тихоокеанского флота, частей центрального подчинения, Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны, Росгвардии, Дальневосточного отделения Российской академии наук, представители предприятий ОПК.

В ходе конференции специалисты обменялись практическим опытом, обсудили вопросы, связанные с развитием разносредных робототехнических систем (подводных, надводных, воздушных), их использования в интересах ВМФ. Также был проведен анализ итогов общероссийских соревнований по морской робототехнике, которые традиционно проводятся на базе Тихоокеанского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).