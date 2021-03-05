Войти
ЦАМТО

Во Владивостоке прошла конференция по перспективам развития беспилотных аппаратов в интересах ВМФ

325
0
0
Бухта Золотой Рог во Владивостоке
Бухта Золотой Рог во Владивостоке.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 4 марта. В штабе ТОФ под руководством врио командующего ТОФ вице-адмирала Сергея Рекиша прошла III Тихоокеанская научно-техническая конференция, посвященная перспективам развития и комплексного применения морских робототехнических комплексов и БЛА корабельного базирования в интересах ВМФ.

Участниками форума стали более 100 специалистов, которые представляли 37 различных организаций, в том числе военнослужащие профильных управлений и частей Тихоокеанского флота, частей центрального подчинения, Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны, Росгвардии, Дальневосточного отделения Российской академии наук, представители предприятий ОПК.

В ходе конференции, на основе накопленного практического опыта, широко обсуждались вопросы, связанные с развитием разносредных робототехнических систем (подводных, надводных, воздушных), их использования в интересах ВМФ. Проведен анализ итогов общероссийских соревнований по морской робототехнике, которые традиционно проводятся на базе Тихоокеанского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Робот
ТОФ
Похожие новости
07.07.2020
В минном поле воин: базы АПЛ на Камчатке защитит новый тральщик
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
16.03.2018
Шойгу сообщил о планах начать серийное производство боевых роботов
26.09.2017
ГОЗ под микроскопом
12.12.2014
Эксклюзивное расследование: какие ноу-хау используются для зоны военных действий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)