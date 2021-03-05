Во Владивостоке прошла конференция по перспективам развития беспилотных аппаратов в интересах ВМФ

ЦАМТО, 4 марта. В штабе ТОФ под руководством врио командующего ТОФ вице-адмирала Сергея Рекиша прошла III Тихоокеанская научно-техническая конференция, посвященная перспективам развития и комплексного применения морских робототехнических комплексов и БЛА корабельного базирования в интересах ВМФ.

Участниками форума стали более 100 специалистов, которые представляли 37 различных организаций, в том числе военнослужащие профильных управлений и частей Тихоокеанского флота, частей центрального подчинения, Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны, Росгвардии, Дальневосточного отделения Российской академии наук, представители предприятий ОПК.

В ходе конференции, на основе накопленного практического опыта, широко обсуждались вопросы, связанные с развитием разносредных робототехнических систем (подводных, надводных, воздушных), их использования в интересах ВМФ. Проведен анализ итогов общероссийских соревнований по морской робототехнике, которые традиционно проводятся на базе Тихоокеанского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).