Войти
Техкульт

Искусственный интеллект придумал 40 000 новых видов биологического оружия всего за 6 часов

570
0
0

Биолаборатория

Сотрудники частной фармацевтической компании Collaborations Pharmaceuticals провели эксперимент, посвященный возможностям злоупотреблений при использовании искусственного интеллекта. Результат их шокировал – потребовалась всего пара команд, чтобы ИИ вместо создания лекарств начал составлять опасные биологические формулы. Некоторые из них оказались куда смертоноснее настоящего биологического и химического оружия.

Деталей крайне мало, участники эксперимента все засекретили и вообще жалеют о том, что решили рассказать о своей инициативе. С другой стороны, они вскрыли опасную уязвимость, на которую рано или поздно кто-нибудь натолкнулся бы. И лучше озадачиться мерами по предотвращению таких ситуаций при работе с ИИ уже сейчас, призывают исследователи. Они использовали генеративную нейросеть MegaSyn, которая обучена выявлять токсичные молекулы и их комбинации, несущие опасность белкам в человеческом организме. Исследователи просто заменили цель в постановке задачи на противоположную, и вместо отбраковки опасных соединений ИИ стал их сохранять. Всего за 6 часов работы он создал внушительную коллекцию из 40 000 гипотетических ядов, а когда ему поручили подобрать аналог нервно-паралитического газа VX, ИИ без труда справился с этой задачей. Ничего из того, что придумал ИИ, разумеется, не было создано в реальности. Однако это не так уж сложно при наличии оборудованной лаборатории. Эксперимент показал, насколько легко применять полезные технологии в негативных целях — и при этом не нужно быть истинным злодеем. ИИ просто выполнял свою работу, не рассуждая о последствиях, которые в реальности могут быть катастрофическими.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
Похожие новости
16.01.2012
Тенденции модернизации танка Merkava Mk-4 ( Израиль)
18.10.2011
Беспилотникам принадлежит будущее военной авиации?
20.01.2011
Умный гору облетит
29.03.2010
В состав флота войдет бесшумный "Ясень"
05.03.2009
Продается славянский "Скиф"
26.05.2008
Представитель Академии Генштаба высоко оценил характеристики отечественных вертолетов
09.06.2007
6 июня 2007 г. в Минэкономразвития России состоялось заседание Экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:41
  • 20825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол