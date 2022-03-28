Зеленский спровоцировал Россию и вынудил ее начать спецоперацию

Политик Мунэо Судзуки: если бы президент Зеленский не занимался провокациями, украинский кризис не стал бы таким острым (Shukan Gendai, Япония)

По мнению японского политика Мунэо Судзуки, если бы Зеленский не провоцировал Россию, нынешнего кризиса на Украине не было бы. Но не последнюю роль в разжигании конфликта сыграли США и Байден. Судзуки объясняет, почему

Вторая часть интервью известного японского политика Мунэо Судзуки.

Часть 1 можно прочитать здесь.

Японские СМИ все время твердят об одном и том же: "победить Россию", "защитить Украину". Но разве мы не должны просто остановиться и спокойно оценить ситуацию? Представляем вторую часть большого интервью журналиста Соитиро Тахары с видным политиком Мунэо Судзуки.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ПРИЧИНА — ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРАИНОЙ "ДРОНОВ-КАМИКАДЗЕ"

Соитиро Тахара: Российская спецоперация на Украине подверглась осуждению всего мира, и проходит не совсем так, как ожидалось. Если Путин уйдет с Украины, его, наверное, могут даже арестовать. Это страшная часть тоталитарной системы. Особенных возможностей для развития у спецоперации нет, но если Путин ее остановит, то может даже погибнуть. Как вы считаете, есть ли у Путина какие-то перспективы, или он попал в очень затруднительное положение?

Мунэо Судзуки: Если Зеленский объявит о нейтрализации Украины, спецоперация российской армии сразу прекратится.

Соитиро Тахара: Он никогда не сделает такого заявления. Он скорее хочет сделать из себя жертву, даже если будет убит российской армией.

— Если Зеленского убьют, то многие будут сочувствовать его смерти, и у России будут большие проблемы. Начнем с того, есть ли у Зеленского вообще столько смелости, чтобы соответствовать своим заявлениям типа "Ну и пусть меня убьют?"

— Если бы у него не было такой решимости, то он так бы не сопротивлялся.

— Если бы он вовремя решился на спокойный и разумный диалог, всего этого не произошло бы. Я не перестаю удивляться, почему он не начал говорить с Путиным. Военная мощь Украины и России несравнимы, не так ли? Тем не менее 23 октября 2021 года Зеленский запустил самоуничтожающийся дрон (беспилотный летательный аппарат, их еще называют "дрон-камикадзе") на восток Украины. Путин был неприятно поражен этим и немедленно перебросил 100-тысячную армию к границе с Украиной. Если бы Зеленский не спровоцировал Россию, запустив тот беспилотник, такого кризиса не случилось бы.

— Причина тогдашнего запуска боевого дрона абсолютно ясна. Одной своей демонстрацией решимости к конфликту Зеленский поднял свой рейтинг одобрения, упавший до 17%, на уровень 90%.

— Вместо того, чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с "коктейлями Молотова", Зеленский громогласно заявил своему народу: "Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе". Когда я увидел это, то вспомнил картины военной Японии, где людей, тренирующихся с бамбуковыми пиками, заставляли кричать "Победа или смерть!", "Пусть погибнут 100 миллионов человек!" А чем все это закончилось? Атомными бомбардировками и полным разгромом.

КОНЕЦ PAX AMERICANA

— Даже сейчас, когда мы записываем это интервью, украинские граждане продолжают эвакуироваться за границу по гуманитарным коридорам. Как вы видите их будущее?

— Для завершения эвакуации людей по гуманитарным коридорам потребуется не менее недели или двух.

— Я думаю, что самая большая проблема — это Байден. Он знает, что даже если экономические санкции против России будут усилены, они не сработают так, как Запад на это рассчитывает. Тогда могут ли Соединенные Штаты вместе со странами НАТО выступить в военном плане и защитить Украину? Если Байден сделает это, то американский народ его возненавидит, и нынешняя администрация демократов рухнет. А ведь Байден больше всего боится бывшего президента Трампа. Трамп резко усилил критику в адрес Байдена, повторяя, что "Украину поразил такой глубокий кризис только из-за Байдена". Если нынешний президент серьезно ошибется, то демократы могут проиграть на осенних промежуточных выборах, а Трамп может вернуться на президентских выборах 2024 года.

— Президент Байден должен сказать Зеленскому: "Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог". Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена. Он должен немедленно призвать к диалогу: "Прекратите стрелять с обеих сторон".

— Видимо, Байден так не считает, или у него нет мужества взять на себя ответственность. Я тайно возлагаю большие надежды на Си Цзиньпина.

— Франция и Германия являются гарантами Минских соглашений. Поскольку выполнение обещаний — это основа дипломатии, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон должны сейчас в поте лица работать "за кулисами" кризиса. Точнее США вместе с Германией и Францией должны прикладывать все возможные усилия, чтобы остановить конфликт на Украине.

— После Второй мировой войны Соединенные Штаты всемерно продвигали Pax Americana, утверждая, что именно они обеспечивают и поддерживают мир и порядок на планете. Во время холодной войны Соединенные Штаты направили по всему миру большое количество своих войск для защиты демократических ценностей. Однако Обама и Трамп отказались от Pax Americana.

— Президент Байден настолько критически настроен по отношению к президенту Путину, что назвал его, лидера страны, "убийцей". Это явный перебор. Если Байден использует такие эпитеты, то о каком вообще диалоге с ним может идти речь? Господин Байден был вице-президентом в течение восьми лет при президенте Обаме. Он должен хорошо разбираться в мировых делах и подходить к ним "по-взрослому". Вместо того чтобы только критиковать Путина, он должен убеждать Зеленского, заявляя ему: "Посмотри на мир вокруг себя. У тебя остается только одно — сесть за стол переговоров". Байден должен принять решительные меры по урегулированию украинского кризиса.

ЗАМОРОЗКА ЛИЧНЫХ АКТИВОВ ПУТИНА БЫЛА НЕУМНЫМ ХОДОМ

— 1 марта Япония приняла решение о введении санкций по заморозке личных активов Путина. Это решение эквивалентно тому, как если бы премьер-министр Кисида заявил о том, что "Япония не будет иметь никаких дел с президентом Путиным". Так вот я считаю, что Япония не должна была отправлять России такую прощальную открытку из серии "Все кончено!" Если вы это делаете, то не рассчитывайте на то, что в будущем у вас будут с Россией какие-то переговоры по "северным территориям" или мирному договору. Об этом еще 9 марта в эфире российской радиостанции "Спутник" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова: "К сожалению, Япония самым активным образом подключилась к этому западному мейнстриму и послушно выполняет все его указания".

— Если мы будем подстраиваться под усиление экономических санкций Европы и США против России, это может причинить японскому народу большие проблемы. Тем не менее премьер-министр Кисида ясно показал, что Япония полностью согласна с западной линией.

— Японию, США, Австралию и Индию связывает новое четырехстороннее соглашение по безопасности под названием QUAD. А ведь Индия 2 марта воздержалась при принятии резолюции об осуждении России на Генассамблее ООН. То есть, даже несмотря на наличие каких-то военных соглашений с США, Индия воздержалась от голосования в пользу важнейшей резолюции ООН, затрагивающей российские интересы. Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях", Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией. Однако, если серьезно думать об интересах Японии, то нашей умной политикой была бы способность поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед Байденом, так и перед Путиным.

Что касается Украины, то не следует забывать о том, что Япония в сумме предоставила ей правительственной помощи (ODA) более чем на три миллиарда долларов. Передав Украине такие средства, мы должны иметь возможность говорить Зеленскому то, что мы хотим ему сказать.

— А Япония не говорит Зеленскому правды, а только льстит ему. Теперь настало время честно спросить: готовы ли мы сказать ему правду?

— Мы должны ясно заявлять о том, что у Японии есть свое понимание вопроса. Мы должны прояснять самостоятельную позицию Японии и дать сильный сигнал к тому, что "наступило время диалога". Если бы у Японии были свои источники энергии, возможно, у нас не было бы необходимости вмешиваться в проблемы других стран. Но она зависит от импорта из России углеводородов только по природному газу на 10% от всего своего импорта. Если в Саудовской Аравии рухнет королевский режим, то остановятся 30% получаемых нами потоков нефти. Если это произойдет, то смешной кризис с туалетной бумагой, который приключился у нас 50 лет назад, покажется нам детским лепетом. Вот о чем нужно думать. Мы не должны отрезать от Японии энергетическую трубу, связывающую нас с Россией, которая богата природным газом и нефтью. Близость к России является геополитическим преимуществом для нас, и мы должны извлекать из него выгоду для своей страны, в том числе и сохраняя с Россией прочные энергетические связи.

Автор: Мунэо Судзуки (Muneo Suzuki) — видный японский политик, лидер парламентской партии "Возрождение Японии", член верхней палаты японского парламента, а прошлом — заместитель министра — статс-секретарь японского МИДа. В течение продолжительного времени занимается проблемой "северных территорий". Выступает за расширенный диалог с Россией. Поддерживал бывшего премьера Абэ в его активных подходах к достижению мирного договора с Россией.