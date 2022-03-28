Эта ошибка Зеленского не позволила предотвратить украинский кризис

Shukan Gendai (Япония): авторитетный японский политик Мунэо Судзуки о "гуманизме Путина" и "ошибках Зеленского"

По мнению японского политика Мунэо Судзуки, нынешний украинский кризис спровоцирован Западом. Его причиной стало бездумное расширение НАТО на восток, что создало огромную угрозу для России. Кризис не удалось остановить в том числе и из-за Зеленского, который просто проигнорировал возможности обсуждения путей его деэскалации, отметил Судзуки.

Сейчас везде мелькают слова "Путин плохой". Но так ли это? 24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. Перед миром замаячила угроза третьей мировой войны. С журналистом Соитиро Тахара беседует известный политик и специалист по России, консультировавший многих японских премьеров по отношениям с Москвой депутат палаты советников парламента Мунэо Судзуки. Именно ему выпала честь познакомиться с президентом Путиным сразу после его вступления в должность. Мунэо Судзуки делится своими мыслями о стратегии выхода из украинского кризиса и японо-российских отношениях.

Истинное лицо Путина как гуманиста

Соитиро Тахара: Вы — один из лучших знатоков России в японской политике. Когда и где вы познакомились с Путиным?

Мунэо Судзуки: Впервые я встретился с Путиным в августе 1999 года, когда он был премьер-министром, а не президентом. Тогда в Новой Зеландии, в Окленде проходил саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), но Ельцин плохо себя чувствовал, и вместо него на АТЭС приехал премьер-министр Путин.

— Какой личностью показался вам Путин?

— Обычно люди говорят о нем как "холодном человеке из КГБ", но на самом деле у него есть тонкий менталитет, в чем-то даже похожий не менталитет японцев. Путин хороший дзюдоист, и в соответствии с правилами этого вида борьбы он всегда помнит о том, что любая встреча с противником начинается и заканчивается поклоном.

Как раз в то время в Кыргызстане, в Средней Азии, были похищены четверо японских инженеров. Япония прилагала максимум усилий для того, чтобы вернуть этих четырех похищенных японцев целыми и невредимыми. Единственный способ сделать это в то время был с помощью России. Поскольку Япония оказалась в беде, она вынуждена была попросить содействия у нее. Не секрет, что в мире такие просьбы часто используются той стороной, к которой они адресованы, в качестве "дипломатического козыря". Мы не исключали, что так может произойти и на этот раз.

Однако даже еще до того, как Япония обратилась к Москве за содействием, Путин уведомил нас: "Четверо ваших инженеров в порядке. У них нет никаких проблем. У нас есть вся информация по этому делу. Мы окажем Японии всю возможную помощь". Еще тогда у меня сложилось стойкое ощущение, что Путин — это гуманный человек.

— А когда вы встретились с Путиным в следующий раз?

— Сразу после его победы на президентских выборах 26 марта 2000 года у нас была встреча с ним 4 апреля. Тогдашний только что назначенный премьер-министр Ёсиро Мори попросил меня: "Господин Судзуки, пожалуйста, поезжайте в Москву и договоритесь о нашей встрече с президентом Путиным".

Когда я встретился с Путиным в Москве в качестве специального представителя премьер-министра Японии, он только что выиграл президентские выборы, и по всему было видно, что он полон энтузиазма. В то время я был заместителем генерального секретаря кабинета министров и председателем политического совета ЛДП. Так что в одном лице я представлял и исполнительную, и законодательную власть. Я не знал, слушает ли Путин меня, хотя я говорил довольно громко. Он, конечно, был погружен в свои важные политические вопросы.

И тут меня как будто озарило. Путин встречался со мной в том же зале, где в ноябре 1998 года, год и пять месяцев назад, проходила встреча тогдашнего премьера Обути с Ельциным.

И я сказал: "Господин президент, полтора года назад на вашем месте был Ельцин. На моем месте был премьер-министр Обути, а я сидел рядом с ним. Мне жаль, что премьер-министр Обути сейчас ушел в отставку по болезни. Но я полагаю, что он вместе с Ельциным оставил хороший задел для вас к развитию японо-российских отношений".

— Когда я это сказал, президент Путин, сидевший откинувшись на спинку стула, наклонился вперед, положил руки на стол и начал серьезно слушать меня.

— Я сказал Путину: "В Японии сейчас будут долгие каникулы под названием "Золотая неделя" с 29 апреля по 5 мая. Несмотря на это, наш новый премьер-министр Ёсиро Мори хочет как можно быстрее посетить Россию даже в это время". Путин ответил: "29 апреля в Санкт-Петербурге начинается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Я патронирую это мероприятие. Давайте пригласим на него действующего премьер-министра Мори". Я был глубоко тронут решением президента и еще раз сказал себе: "Он — гуманный человек".

Ошибки и халатность президента Зеленского

— 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Зачем она сделала это?

— Конечно, я думаю, допускать этого не стоило. Однако мы должны принять во внимание все обстоятельства, приведшие к этому событию.

— Пожалуйста, расскажите нам, как это произошло.

— С тех пор, как Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года, события вокруг нее начали развиваться очень странно. На востоке Украины обострился военный конфликт между пророссийскими силами и украинскими войсками. Но в сентябре 2014 года Россия и Украина достигли мирного соглашения, которое получило название "Минск-1".

— Минск – это столица Беларуси.

— Поскольку по этому соглашению конфликт никак не утихал, президент Путин и президент Украины Порошенко в феврале 2015 года заключили второе Минское соглашение ("Минск-2"). Однако, когда Зеленский стал президентом в мае 2019 года, он начал говорить: "Минские соглашения были заключены не мной" и "Я буду поступать на востоке Украины так, как считаю нужным".

Сразу после вступления в должность его рейтинг одобрения составлял 75%, но, поскольку как политик он оказался всего лишь любителем, без всякого политического опыта, уже в следующем году его рейтинг упал более, чем вдвое, до уровня 30%.

— А на 2021 год рейтинг одобрения Зеленского составлял всего 17%.

— Желая вернуть политический авторитет своей администрации, Зеленский предпринял различные действия, например, резко захотел вступить в военный альянс НАТО (Организация Североатлантического договора).

— Во время холодной войны Украина была полностью советской территорией. Если она вопреки России вступит в НАТО, Москва почувствует для себя сильную угрозу!

— Размышляя об украинском кризисе, мы должны оглянуться на 30 лет назад во времена падения Берлинской стены (9 ноября 1989 г.), рождения объединенной Германии (3 октября 1990 г.) и распада Советского Союза (25 декабря 1991 г.). Когда была создана объединенная Германия, канцлер Германии Гельмут Коль пообещал президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву: "Если Западная Германия объединится с Восточной Германией, НАТО больше не будет расширяться на восток". Госсекретарь США Бейкер также пообещал Горбачеву, что "никакого расширения НАТО на восток не будет".

Если Зеленский нарушит это обещание, и Украина вступит в НАТО, это все равно, как если бы войска альянса разместились на "заднем дворе" России. Украина была самой богатой республикой в бывшем Советском Союзе. Здесь выращивают много пшеницы, а также находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. В стране имеются предприятия космической отрасли, и она занимает в Европе важное стратегическое положение.

— Байден и страны НАТО намеренно издевались над Россией, говоря: "Путин не решится на военную операцию на Украине".

— За три дня до военной спецоперации президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц предложили Зеленскому встречу для снижения остроты ситуации, но Зеленский не ответил и отложил ее на три дня. Только 24 февраля, в день начала операции он наконец связался с ними и согласился на встречу. Но было уже поздно. Конечно, использование Россией военной силы недопустимо. Но я думаю, что причина, по которой мы не смогли остановить кризис, заключалась в Зеленском, который проигнорировал возможности обсуждения путей деэскалациии кризиса.

Украинское боевое оружие спрятано на территории АЭС

— Я считаю решение Путина не свободно от ошибок. Когда Россия начала применение силы против Украины, рейтинг одобрения Зеленского составлял 17%. Путин, видимо, исходил из того, что военная операция еще больше понизит рейтинг Зеленского и облегчит создание в Киеве нового пророссийского правительства. Однако после начала Россией военной спецоперации на Украине рейтинг одобрения Зеленского с 17% подскочил до 91%.

— Это самая ужасная ложь, которая распространяется телевидением и Интернетом.

— Что вы имеете в виду?

— В восточной части Украины Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости, и пророссийские силы упорно противостоят украинской правительственной армии. Действительно, в других областях Украины есть много антироссийски настроенных групп населения, и Зеленский заявил, обращаясь именно к ним: "Я буду защищать народ. Я никогда не убегу из страны". Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения.

— Но зачем осуществляются ракетные атаки на крупнейшую украинскую АЭС? Если вы это делаете, неудивительно, что вы получите много критики со всего мира.

— По имеющейся у меня информации, атак на саму АЭС не производится.

— Так посмотрите на видеокадры. Разве на них не видно, что осуществляется атака?

— Нет, это стальная башня на видео расположена вдали от атомной электростанции. Согласно видео, обнародованному Россией, под ней было спрятано много оружия украинских вооруженных сил. Россия атакует объекты точечно. Поэтому, кстати, украинские АЭС и работают нормально, а МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявило, что "воды для охлаждения ректоров так много, что не о чем беспокоиться". Расстрелять атомную электростанцию ​​и взорвать ее значило бы создать страшную, чрезвычайную ситуацию, и я не думаю, что Россия пойдет на такой риск. Если что-то случится с АЭС, Россия сама сильно пострадает от радиации, разносимой потоками ветра.

— Поскольку сейчас можно запросто огульно нападать и критиковать Путина, мало кто в Японии за исключением вас, господин Судзуки, да еще политолога Масару Сато (Масару Сато — писатель и бывший высокопоставленный дипломат. Многие годы работал в посольстве Японии в России. Выступает с критикой политики японского правительства в отношении России. Лауреат премии в области научно-популярной литературы за книгу о США "Саморазрушающаяся империя". — Прим. ИноСМИ.) осмеливается делать такие, как у вас, смелые заявления.

— Вот почему меня и подвергают гонениям в Твиттере. Что еще более ужасно, мои критики нападают даже на мою дочь Такако Судзуки (член палаты представителей японского парламента от Либерально-демократической партии), которая к моим взглядам не имеет отношения.

Автор: Мунэо Судзуки (Muneo Suzuki) — видный японский политик, лидер парламентской партии "Возрождение Японии", член верхней палаты японского парламента, а прошлом — заместитель министра — статс-секретарь японского МИДа. В течение продолжительного времени занимается проблемой "северных территорий". Выступает за расширенный диалог с Россией. Поддерживал бывшего премьера Абэ в его активных подходах к достижению мирного договора с Россией.