Войти
Lenta.ru

Рогозин заявил о построенных для Европы десяти ракетах

559
0
0
Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью китайскому телеканалу CCTV-13 заявил о разочаровании европейскими коллегами, сообщает ТАСС.

«"Роскосмос" разочарован в наших европейских коллегах, они оказались излишне политизированными, они поставили под угрозу все международное космическое сотрудничество», — сказал руководитель.

Рогозин подтвердил, что около десяти российских ракет, которые изначально были построены для запуска европейских космических аппаратов, будут переориентированы на внутренние заказы и интересы стран-партнеров.

«Эти ракеты будут использованы для того, чтобы обеспечить выведение на орбиту космических аппаратов частных компаний, а также наших друзей из партнерских стран, которые тоже хотели бы воспользоваться нашими пусковыми возможностями», — заявил глава госкорпорации.

В марте Рогозин заявил, что стартовый стол российской ракеты «Союз-2» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

В том же месяце «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура.

В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Евросоюз
Союз-2 РН
Похожие новости
21.03.2022
Рогозин заявил о вечной консервации стола ракеты «Союз-2» на Куру
28.02.2022
Компания OneWeb не заявляла о планах отказаться от российских ракет "Союз" - "Главкосмос"
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
28.11.2013
Космодрому "Восточный" подбирают комиссара
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол