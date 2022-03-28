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Рогозин прокомментировал японские санкции

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Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram прокомментировал санкции, введенные Японией в отношении корпорации «Российские космические системы» (РКС).

«Цель — ограничить ее возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм. Санкции давно ожидаемые. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся», — заметил руководитель госкорпорации.

В марте Рогозин заявил, что производителю ракет семейства «Союз» — Ракетно-космическому центру «Прогресс» — все равно на санкции Запада. В том же месяце госкорпорация в ответ на санкции прекратила поставки ракетных двигателей в США.

В феврале «Роскосмос» в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией приостановил пуски ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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Страны
Гвиана
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РКC
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Рогозин Дмитрий
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