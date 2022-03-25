Войти
Lenta.ru

Иностранные специалисты покинули Байконур

556
0
0
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Иностранные специалисты опечатали помещение с британскими спутниками связи OneWeb на Байконуре и покинули космодром. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

«Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром», — рассказал собеседник.

По его словам, иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.

5 марта сообщалось, что иностранные специалисты проследят за сохранностью британских спутников OneWeb на космодроме Байконур, после чего уедут.

В начале марта «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура. В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Евросоюз
Похожие новости
04.03.2022
OneWeb откажется от Байконура
01.07.2019
Конструкторы сообщили о готовности корабля "Союз МС-13" к полету к МКС
15.03.2019
Не прощай их, Юра
28.11.2013
Космодрому "Восточный" подбирают комиссара
23.07.2013
Улет нормальный
20.04.2011
Казахстан рассмотрит вопрос об акционировании космодрома Байконур - глава Казкосмоса
21.09.2009
Метеоспутник "Метеор-М" успешно выведен на целевую орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников