Иностранные специалисты покинули Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.

Иностранные специалисты опечатали помещение с британскими спутниками связи OneWeb на Байконуре и покинули космодром. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

«Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром», — рассказал собеседник.

По его словам, иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.

5 марта сообщалось, что иностранные специалисты проследят за сохранностью британских спутников OneWeb на космодроме Байконур, после чего уедут.

В начале марта «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура. В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.