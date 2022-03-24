Россияне будут летать на Ту-214: планируется выпуск не менее 10 самолётов в год

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год.
Самолёты Ту-214 могут использоваться российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими. Борисов также добавил, что для начала необходимо «восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом».
Кроме того, сообщается, что Ту-214 состоит в основном из российских компонентов, а зарубежные используются минимально:
Из других новостей на тему: глава Минтранса России Савельев заявил, что в российский реестр переведено около 700 самолётов, при этом Россия потеряла 78 самолётов, которые были арестованы.