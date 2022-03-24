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Россияне будут летать на Ту-214: планируется выпуск не менее 10 самолётов в год

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: www.ixbt.com

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год.

Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214. — Юрий Борисов.

Самолёты Ту-214 могут использоваться российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими. Борисов также добавил, что для начала необходимо «восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом».

Кроме того, сообщается, что Ту-214 состоит в основном из российских компонентов, а зарубежные используются минимально:

Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет.

Из других новостей на тему: глава Минтранса России Савельев заявил, что в российский реестр переведено около 700 самолётов, при этом Россия потеряла 78 самолётов, которые были арестованы.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
Персоны
Борисов Юрий
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