Россияне будут летать на Ту-214: планируется выпуск не менее 10 самолётов в год

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год.

Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214. — Юрий Борисов.

Самолёты Ту-214 могут использоваться российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими. Борисов также добавил, что для начала необходимо «восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом».

Кроме того, сообщается, что Ту-214 состоит в основном из российских компонентов, а зарубежные используются минимально:

Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет.

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