«Роскосмос» вышел из международного проекта Icarus

Теперь будущее проекта, посвященного непрерывному отслеживанию путей миграции различных животных с помощью радиопередатчиков и изучению их жизни, под вопросом.

Согласно заявлению на сайте Icarus, «Роскосмос» прекратил сотрудничество с немецкими партнерами по этому международному проекту, цель которого — наблюдение за животными из космоса. «Передача данных с МКС остановилась 3 марта 2022 года», — говорится в коротком сообщении. Теперь исследовательская группа будет искать альтернативные пути, чтобы продолжать проект.

Icarus (International Cooperation for Animal Research Using Space) зародился в начале 2000-х годов под руководством орнитолога Мартина Викельски из Института поведения животных имени Макса Планка в Радольфцелле (Германия). В 2018 году на Международной космической станции установили необходимое оборудование — три принимающие антенны и одну передающую, — тестирование системы стартовало весной 2020-го, а осенью начались сами исследования.

Антенна Icarus Источник изображения: Max Planck Institute for Ornitology, MaxCine

Вот что рассказывал о проекте сам Викельски в интервью ТАСС в 2018 году: «По-настоящему все заработало, когда мы начали сотрудничество с Россией и получили финансирование от Германского центра авиации и космонавтики (Deutsches Zentrumfuer Luft- und Raumfahrt). Так что началом проекта можно считать 2011-2012 годы. Проект строился на многолетнем сотрудничестве с российскими учеными. <…> Для нас это 16 лет подготовки. Все вкладывали в работу душу: с российской стороны просто фантастическая команда, и с немецкой стороны прекрасные ребята. Они все очень болеют за дело».

Россия предоставила космические системы, Германия — технологические разработки. В проекте задействованы радиопередатчики 5G, которые включают в себя GPS-приемник. Миниатюрные устройства — их установили на сотни видов животных (весом более 70 граммов) по всему миру — питаются от солнца и активируются лишь тогда, когда над ними находится спутник. Информация о передвижении животных поступает на приемную станцию на российском модуле МКС. Затем данным попадают на наземную станцию в Москве, а уже потом к ученым, которые выкладывают результаты в свободную базу Movebank.

«Животные могут быть индикаторами для изменения погоды. Например, по полету гусей можно оценить турбулентность воздуха над Гималаями. Потом, мы знаем, что животные переносят болезни. Кроме того, есть свидетельства, что животные могут предсказывать природные катастрофы, такие как землетрясения и извержения вулканов. Нам еще предстоит изучить эту их способность. Но это направление выглядит очень многообещающим для исследователей. Очень много аспектов, где мечение животных крайне важно. В том числе для сохранения дикой природы и ее восстановления. Все это можно сделать при помощи нашей системы», — отмечал Викельски.

С российской стороны в проекте участвовал Институт географии РАН, при помощи передатчиков Icarus ученые начали еще 16 проектов. Каково будущее исследований и планируют ли возобновить сотрудничество — пока не известно. От российского космического ведомства никакой информации и комментариев по этой теме нет.

Однако напомним, что почти сразу после начала спецоперации на Украине Немецкий центр авиации и космонавтики отключил свой телескоп eROSITA на совместной с Россией орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», находящейся в точке Лагранжа L2. В ответ глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 3 марта заявил, что российские специалисты прекращают сотрудничать с Германией по экспериментам на Международной космической станции и будут проводить их самостоятельно.