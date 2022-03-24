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Артиллеристы применили «Ураган» на учениях

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РСЗО "Ураган"
РСЗО "Ураган".
Источник изображения: rg.ru

Артиллерийское соединение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приступило к учениям с боевой стрельбой. Военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе стрельб на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Военнослужащие соединения общевойсковой армии, которая дислоцирована в Забайкальском крае, приступили к практическому этапу учений. Расчеты РСЗО «Ураган» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» калибра 152 миллиметра выполняют задачи по обнаружению и уничтожению объектов условного противника.

Также военные используют станции наземной артиллерийской разведки и беспилотники. Расчеты гаубиц и РСЗО поражают цели с открытых и закрытых огневых позиций. Артиллеристы выполняют задачи по поражению одиночных и групповых целей.

Боевая машина РСЗО 9К57 «Ураган» базируется на шасси грузовика ЗИЛ-135ЛМ. Машина несет 16 реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. Время залпа с одной боевой машины составляет 20 секунд.

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин рассказал о новых РСЗО. По его словам, в 2022 году подразделения округа впервые получат РСЗО «Торнадо-С».

В декабре 2021 года госкорпорация «Ростех» передала военным партию боеприпасов для защиты от высокоточного оружия. Боеприпасы предназначены для защиты РСЗО «Ураган-1М».

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